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Тренерський цех УАФ поповнила фіналістка Олімпійських ігор

Тренерський цех УАФ поповнила фіналістка Олімпійських ігор

Київ • УНН

 • 10393 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Український тренерський цех поповнився ще одним фахівцем - готувати футболістів тепер буде відома бігунка, призер чемпіонату Європи та фіналістка Олімпійських ігор Ольга Бібік, передає УНН.

Бібік пройшла тренерські курси від Української асоціації футболу, і вже забрала свій диплом. Фотографії документа Бібік опублікувала в своєму Instagram.

"Дипломований спеціаліст", - підписала фото з документом в Instagram Бібік.

Нагадаємо, в кінці липня в Будинку футболу відбулося урочисте вручення D-дипломів УАФ.

Навчання за програмою "D-диплом УАФ" проводилося Інститутом футболу УАФ НУФВСУ спільно з Українською асоціацією футболу, і здійснювалося дистанційно.

Метою навчальної програми з курсу "D-диплом УАФ" є забезпечення кваліфікованої підготовки відповідно до вимог УЄФА для тренерів, які працюють у футболі з групами початкової підготовки, а також підвищення рівня знань, умінь і кваліфікації тренерів, які працюють з дитячо-юнацькими командами початкових вікових категорій.

Також нагадаємо, 6 серпня УАФ повідомила про старт підготовки нової групи арбітрів, які зможуть працювати з VAR.

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