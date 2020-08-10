Тренерский цех УАФ пополнила финалистка Олимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Украинский тренерский цех пополнился еще одним специалистом - готовить футболистов теперь будет известна бегунка, призер чемпионата Европы и финалистка Олимпийских игр Ольга Бибик, передает УНН.
Бибик прошла тренерские курсы от Украинской ассоциации футбола, и уже унесла свой диплом. Фотографии документа Бибик опубликовала в своем Instagram.
"Дипломированный специалист", - подписала фото документом в Instagram Бибик.
Напомним, в конце июля в Доме футбола состоялось торжественное вручение D-дипломов УАФ.
Обучение по программе "D-диплом УАФ" проводилось Институтом футбола УАФ НУФВСУ совместно с Украинской ассоциацией футбола, и осуществлялось дистанционно.
Целью учебной программы по курсу "D-диплом УАФ" является обеспечение квалифицированной подготовки в соответствии с требованиями УЕФА для тренеров, работающих в футболе с группами начальной подготовки, а также повышение уровня знаний, умений и квалификации тренеров, работающих с детско-юношескими командами начальных возрастов.
Также напомним, 6 августа УАФ сообщила о старте подготовки новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR.