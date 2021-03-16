Тренера європейського клубу засудили на п'ять років: що відомо

Деталі

Дане покарання фахівець отримав за фінансові розкрадання і ухилення від сплати податків. Маміч після такого вердикту подав у відставку з посади головного тренера команди. На посаді тренера його змінить Дамір Крзнар.

Примітно, що брата Маміча (раніше обіймав посаду спортивного директора клубу) звинувачували в розкраданні 17,3 млн. дол. із бюджету клубу, а також невиплаті податків в розмірі 1,8 млн.

Доповнення

“Динамо” йде лідером чемпіонату Хорватії — 57 очок проти 55-ти в “Осієка”.