Тренер Зеленського наголосив на важливості адекватних фізичних навантажень під час карантину

КИЇВ. 18 березня. УНН. У домашніх умовах, під час карантину, у людей є достатньо умов для занняття фізкультурою, але не треба завдавати організму додаткового стресу неадекватними фізичними навантаженнями. Про це УНН розповів тренер Президента України Володимира Зеленського Дмитро Ткаченко.