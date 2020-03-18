Тренер Зеленського наголосив на важливості адекватних фізичних навантажень під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У домашніх умовах, під час карантину, у людей є достатньо умов для занняття фізкультурою, але не треба завдавати організму додаткового стресу неадекватними фізичними навантаженнями. Про це УНН розповів тренер Президента України Володимира Зеленського Дмитро Ткаченко.
“Ніяких особливих рекомендацій щодо того, як робити фіскультуру у зв’язку з коронавірусом немає”, — сказав тренер.
За його словами, для підтримки свого здоров’я людям варто дотримуватися рекомендацій, які вже існують щодо запобігання зараженню інфекцією.
Відповідаючи на питання, якими фізичними вправами займатися вдома під час карантину, Ткаченко відповів: “Це ж не велосипед, нічого особливого не вигадаєш. Тому — хто на що гаразд. Комусь потрібна мотивація, комусь щось дивитися. Але звичайних умов вдома більш ніж достатньо для того, щоб робити адекватне фізичне навантаження для звичайної людини. Нехай він навіть не спортсмен, нічого вдома не заважає робити фізкультуру — є прольоти сходів, по яким можна ходити, є підлога, є диван”.
Тренер наголосив, що фізичні навантаження обов’язково повинні бути адекватними.
“Найбільш придатна рекомендація, яку я можу дати, не треба себе піддавати додатковим стрес-факторам, в тому числі неадекватним фізичним навантаженням, встановлювати якісь рекорди. Тому що це додатковий стрес для організму”, — зазначив тренер.
Нагадаємо, дитячий лікар Євген Комаровський розповів, що під час карантину гуляти з дітьми на вулиці можна, але дотримуючись певних правил.