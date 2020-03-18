Комаровський розповів за яких умов можна гуляти з дітьми на вулиці під час карантину

“Найголовніше питання, чи можна гуляти з дітьми? Відповідаю: можна”, — написав Комаровський.

Так, лікар розповів за яких умов потрібно виходити з дітьми на вулицю:

— під час прогулянки ви не контактуєте з іншими людьми;

— діти спілкуються невеликими групами (до 5 осіб) під наглядом дорослих, які дотримуються дистанції;

— ви маєте можливість залишити власне помешкання не вступаючи в контакти з іншими людьми і не облизуючи по шляху двері, поручні, кнопки і т.д.

— ви знаєте, як правильно відкривати двері, як натискати кнопки ліфта, ви маєте з собою санітайзер і знаєте, як ним користуватися;

— ви готові, в кінці кінців, пройтися по сходах пішки, уникаючи усіма облапаной і в більшості випадків практично не вентильованого кабіни ліфта;

— ви розумієте, що ліс і парк це хоч і далі, але набагато краще, ніж крамничка біля під’їзду.

“До речі, саме зараз дорослі цілком можуть кооперуватися, щоб поки одна мама гуляє з двома дітьми, друга могла виспатися і відпочити від подвигу материнства. Звертаю увагу: діти, позбавлені свіжого повітря, дадуть таку кількість бронхітів, тонзилітів, дерматитів, астм, загострень алергії і т.д.і т.п., що коронавірус здасться вам милою і привабливою болячкою”, — додав лікар.

Також він додав, що це його особиста думка і місцева влада та інші лікарі можуть займати іншу позицію та наводити свої аргументи.

Нагадаємо, дитячий лікар Євген Комаровський висловився щодо протестів українців через евакуацію наших громадян з Китаю зазначивши, що у людей настала криза моралі і запасів інтелекту.