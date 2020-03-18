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Комаровский рассказал при каких условиях можно гулять с детьми на улице во время карантина

Комаровский рассказал при каких условиях можно гулять с детьми на улице во время карантина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Во время карантина гулять с детьми на улице можно, но соблюдая определенные правила. Об этом написал в Facebook детский врач Евгений Комаровский, передает УНН.

“Самый главный вопрос, можно ли гулять с детьми? Отвечаю: можно”, — написал Комаровский.

Так, врач рассказал при каких условиях нужно выходить с детьми на улицу:

— во время прогулки вы не контактируете с другими людьми;
— дети общаются небольшими группами (до 5 человек) под наблюдением взрослых, которые придерживаются дистанции;
— вы можете оставить собственное жилье не вступая в контакты с другими людьми и не облизывая по пути двери, поручни, кнопки и т.д.
— вы знаете, как правильно открывать двери, как нажимать кнопки лифта, вы с собой санитайзер и знаете, как им пользоваться;
— вы готовы, в конце концов, пройтись по лестнице пешком, избегая всеми облапаной и в большинстве случаев практически не вентилируемого кабины лифта;
— вы понимаете, что лес и парк это хоть и дальше, но гораздо лучше, чем лавочка у подъезда.

“Кстати, именно сейчас взрослые вполне могут кооперироваться, чтобы пока одна мама гуляет с двумя детьми, вторая могла выспаться и отдохнуть от подвига материнства. Обращаю внимание: дети, лишенные свежего воздуха, дадут такое количество бронхитов, тонзиллитов, дерматитов, астмы, обострений аллергии и т.д. и т.п., коронавирус покажется вам милой и привлекательной болячкой”, — добавил врач.

Также он добавил, что это его личное мнение и местные власти и другие врачи могут занимать другую позицию и приводить свои аргументы.

Напомним, детский врач Евгений Комаровский высказался о протестах украинцев из-за эвакуации наших граждан из Китая отметив, что у людей наступил кризис морали и запасов интеллекта.

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