Тренер Зеленского подчеркнул важность адекватных физических нагрузок во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В домашних условиях, во время карантина, у людей есть достаточно условий для занняття физкультурой, но не надо доставлять организму дополнительный стресс неадекватными физическими нагрузками. Об этом УНН рассказал тренер Президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Ткаченко.
"Никаких особых рекомендаций относительно того, как делать фискультуру в связи с коронавирусом нет", - сказал тренер.
По его словам, для поддержания своего здоровья людям следует придерживаться рекомендаций, которые уже существуют по предотвращению заражения инфекцией.
Отвечая на вопрос, какими физическими упражнениями заниматься дома во время карантина, Ткаченко ответил: "Это же не велосипед, ничего особенного не придумаешь. Поэтому - кто на что горазд. Кому-то нужна мотивация, кому-то смотреть. Но обычных условий дома более чем достаточно для того, чтобы делать адекватную физическую нагрузку для обычного человека. Пусть он даже не спортсмен, ничего дома не мешает делать физкультуру - есть пролеты лестницы, по которым можно ходить, есть пол, есть диван".
Тренер отметил, что физические нагрузки обязательно должны быть адекватными.
"Наиболее пригодная рекомендация, которую я могу дать, не надо себя подвергать дополнительным стресс-факторам, в том числе неадекватным физическим нагрузкам, устанавливать какие-то рекорды. Потому что это дополнительный стресс для организма", - отметил тренер.
Напомним, детский врач Евгений Комаровский рассказал, что во время карантина гулять с детьми на улице можно, но соблюдая определенные правила.