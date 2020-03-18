Тренер Зеленского подчеркнул важность адекватных физических нагрузок во время карантина

КИЕВ. 18 марта. УНН. В домашних условиях, во время карантина, у людей есть достаточно условий для занняття физкультурой, но не надо доставлять организму дополнительный стресс неадекватными физическими нагрузками. Об этом УНН рассказал тренер Президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Ткаченко.