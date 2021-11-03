Тренер "Шахтаря" назвав три складові для покращення виступу клубу у наступній Лізі чемпіонів

Цитата

"... ми дуже добре грали. Сумно, що ми їдемо дуже злими та без очок. Сумно, бо провели дуже добрий матч. Ми приїхали перемогти сюди", - розпочав коуч.

Також наставник перерахував рецепт для прогресу клубу у майбутньому сезоні Ліги чемпіонів.

"Є три ключові речі, які нам потрібні, щоб виступати краще в наступних сезонах Ліги чемпіонів. По-перше, треба перемогти у чемпіонаті України. По-друге, бачити прогрес молодих гравців, таких як Судаков, Мудрик, Бондаренко та інші. По-третє, потрібні трансфери, особливо на ті позиції, де нам потрібна швидкість та техніка, яких зараз не вистачає", - заявив італієць.

Контекст

“Шахтар” програв “Реалу” з рахунком 1:2.