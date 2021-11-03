Тренер "Шахтера" назвал три составляющие для улучшения выступления клуба в следующей Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение клуба в Лиге чемпионов от "Реала", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
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"... мы очень хорошо играли. Грустно, что мы уезжаем очень злыми и без очков. Грустно, потому что провели очень хороший матч. Мы приехали победить сюда", - начал коуч.
Также наставник перечислил рецепт для прогресса клуба в предстоящем сезоне Лиги чемпионов.
"Есть три ключевые вещи, которые нам нужны, чтобы выступать лучше в следующих сезонах Лиги чемпионов. Во-первых, надо победить в чемпионате Украины. Во-вторых, видеть прогресс молодых игроков, таких как Судаков, Мудрик, Бондаренко и другие. В-третьих, нужны трансферы, особенно на те позиции, где нам нужна скорость и техника, которых сейчас не хватает", - заявил итальянец.
Контекст
“Шахтер” проиграл “Реалу” со счетом 1:2.