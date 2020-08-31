Треба не залякувати українців коронавірусом, а тестувати їх на антитіла і шукати ефективне лікування - депутат

Перш за все, говорить депутат, який і сам перехворів коронавірусною хворобою, українців не треба залякувати. Адже панічні настрої суспільства жодним чином не допомагають у подоланні проблеми.

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Друге, на чому мають зосередитися МОЗ та уряд – це всеохопне ІФА-тестування українців на антитіла. Таким шляхом сьогодні йдуть західні країни, чим виявляють колективний імунітет, а також тих, хто хворіє безсимптомно.

"Перш за все, треба провести тестування на антитіла у кожної людини в Україні, я про це заявляв неодноразово. Стосовно дітей, які повертаються у школи: вони не є групою ризику, але можуть бути безсимптомними носіями вірусу. У моїх дітей знайшли антитіла, наприклад. А тому, знову ж таки, потрібне тестування, щоб вчасно виявляти батьків та ізолювати їх", - каже політик.

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Шахов наголошує, що велика увага зараз має бути приділена засобам індивідуального захисту у навчальних закладах та належній дезінфекції.

"Потрібна дезінфекція, треба слідкувати за соціальною дистанцією. У класі можна розсаджувати дітей, наприклад, але суспільство повинно відчути від влади послаблення карантину, тому що діти повинні вчитися у навчальних закладах, а не дома сидіти з березня-місяця. А скільки ми ще будемо сидіти?", - каже нардеп і додає, що треба шукати нові шляхи, як лікувати цей "ковід" та як захиститися від нього.

"А не просто від нього ховатися і витрачати 66 млрд гривень", - зауважив Шахов.

Окремо він наголосив на необхідності ІФА-тестування освітян напередодні навчального року, на яке, до слова, влада коштів так і не віднайшла.

Як відомо, ще у червні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував проведення в Україні масового ІФА-скринінгу на COVID-19. Тоді він говорив, що в офіційну статистику України не потрапляють ті особи, які хворіють безсимптомно. Крім того, Ляшко казав, що у середньому в Україні можливо потенційно хворіють 132 тисячі осіб.

Та з плином двох місяців обіцяне масове ІФА-тестування населення на COVID-19 в Україні так і не стартувало. Натомість, міста сьогодні звітують про наднизькі показники проведення цього дослідження. І це не дивлячись на те, що в Україні є ІФА-тести вітчизняного виробництва, які визнаються одними з найкращих у світі.

Нагадаємо, що українці просять уряд виділити кошти на ІФА-тестування вчителів (на COVID-19). Але у Міністерстві освіти і науки України ще у липні заявили, що ініціювати "ковід"-тестування для вчителів не будуть.

Хоча раніше, ІФА-тести вчителі вже проходили у Львові - напередодні проведення ЗНО. Тоді це допомогло виявити 32 людини з антитілами IgM (активна стадія захворювання). А вихователі перед поверненням до роботи проходили такий скринінг у Рівному, наприклад. І теж тоді виявили хворих.