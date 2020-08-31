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Надо не запугивать украинцев коронавирусом, а тестировать их на антитела и искать эффективное лечение - депутат

Киев • УНН

 • 10145 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В ВР хотят заслушать министра здравоохранения Максима Степанова по поводу "ковид"-ситуации в стране. Нардепы говорят: ситуация сложная и требует понимания "плана действий" профильного ведомства по подготовке учреждений здравоохранения и образования. По словам депутата Сергея Шахова, усилия власти сегодня должны быть сосредоточены на всеобъемлющем ИФА-тестировании населения и поисках новых лекарств против коронавируса. Об этом он сказал в комментарии УНН.

Надо не запугивать украинцев коронавирусом, а тестировать их на антитела и искать эффективное лечение - депутат

Прежде всего, говорит депутат, который и сам переболел коронавирусной болезнью, украинцев не надо запугивать. Ведь панические настроения общества никак не помогают в преодолении проблемы.

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Второе, на чем должны сосредоточиться Минздрав и правительство - это комплексное ИФА-тестирование украинцев на антитела. Таким путем сегодня идут западные страны, чем проявляют коллективный иммунитет, а также тех, кто болеет бессимптомно.

"Прежде всего, надо провести тестирование на антитела у каждого человека в Украине, я об этом заявлял неоднократно. Относительно детей, которые возвращаются в школы: они не являются группой риска, но могут быть бессимптомными носителями вируса. У моих детей нашли антитела, например. Поэтому, опять же, нужно тестирование, чтобы вовремя выявлять родителей и изолировать их", - говорит политик.

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Шахов отмечает, что большое внимание сейчас должно быть уделено средствам индивидуальной защиты в учебных заведениях и надлежащей дезинфекции.

"Нужна дезинфекция, надо следить за социальной дистанцией. В классе можно рассаживать детей, например, но общество должно почувствовать от власти ослабление карантина, потому что дети должны учиться в учебных заведениях, а не дома сидеть с марта-месяца. А сколько мы еще будем сидеть?", - говорит нардеп и добавляет, что надо искать новые пути, как лечить этот "ковид" и как защититься от него.

"А не просто от него прятаться и тратить 66 млрд гривен", - отметил Шахов.

Отдельно он отметил необходимость ИФА-тестирования педагогов накануне учебного года, на которое, к слову, власть средств так и не нашла.

Как известно, еще в июне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал проведение в Украине массового ИФА-скрининга на COVID-19. Тогда он говорил, что в официальную статистику Украины не попадают те лица, которые болеют бессимптомно. Кроме того, Ляшко сказал, что в среднем в Украине могут потенциально болеть 132 тысячи человек.

И с течением двух месяцев обещанное массовое ИФА-тестирование населения на COVID-19 в Украине так и не началось. Зато города сегодня отчитываются о сверхнизких показателях проведения этого исследования. И это несмотря на то, что в Украине есть ИФА-тесты отечественного производства, которые признаются одними из лучших в мире.

Напомним, что украинцы просят правительство выделить средства на ИФА-тестирование учителей (на COVID-19). Но в Министерстве образования и науки Украины еще в июле заявили, что инициировать "ковид"-тестирование для учителей не будут.

Хотя, ИФА-тесты учителя уже проходили во Львове - накануне проведения ВНО. Тогда это помогло выявить 32 человека с антителами IgM (активная стадия заболевания). А воспитатели перед возвращением к работе проходили такой скрининг в Ровно, например. И тоже тогда обнаружили больных.

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