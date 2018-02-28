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Трасу “Формули-1” у Барселоні засипало снігом

Трасу “Формули-1” у Барселоні засипало снігом

Київ • УНН

 • 10737 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Автодром “Каталунья” у Барселоні засипало снігом. Фото засніженої траси опублікувала команда Mercedes у Twitter, повідомляє УНН.

На автодромі проводяться тестові заїди команд “Формули-1”.

“Для тих, хто цікавиться, чому ми називаємо це зимовими тестами”, — підписали одну з фотографій учасники команди.

Також вони розмістили фото сніговика.

Сьогодні, 28 лютого, на траси вже третій день тестів.

Нагадаємо, арктичний фронт накрив країни Європи. Сніг вперше за десятки років випав навіть на півдні Італії у Неаполі.

Негода не оминула і Україну — сьогодні на всій території очікується мінлива неоднорідна погода зі снігом та вітром, на дорогах ожеледиця.

Українські Національні Новини

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