Трассу "Формулы-1" в Барселоне засыпало снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Автодром "Каталунья" в Барселоне засыпало снегом. Фото заснеженной трассы опубликовала команда Mercedes в Twitter, сообщает УНН.
На автодроме проводятся тестовые заеды команд "Формулы-1".
"Для тех, кто интересуется, почему мы называем это зимними тестами", - подписали одну из фотографий участники команды.
Также они разместили фото сниговика.
Сегодня, 28 февраля, на трассе уже третий день тестов.
Напомним, арктический фронт накрыл страны Европы. Снег впервые за десятки лет выпал даже на юге Италии в Неаполе.
Непогода не обошла и Украину - сегодня на всей территории ожидается переменная неоднородна погода со снегом и ветром, на дорогах гололедица.