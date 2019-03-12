Україна збільшила транзит російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. З початку року обсяги транзиту російського газу Україною збільшились до 13,8 млрд куб. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".
"Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови з початку року становлять 13,8 млрд куб. м", - йдеться у повідомленні.
При цьому порівняно з аналогічним показником 2018 року транзитні обсяги збільшилися на 1,8 млрд куб. м, або на 15%.
Як повідомляв УНН, Коболєв попередив про небезпеку для майбутнього транзиту газу Україною.