Украина увеличила транзит российского газа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. С начала года объемы транзита российского газа Украина увеличились до 13,8 млрд куб. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".
"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдовы с начала года составляют 13,8 млрд куб. м", - говорится в сообщении.
При этом по сравнению с аналогичным показателем 2018 транзитные объемы увеличились на 1,8 млрд куб. м, или на 15%.
Как сообщал УНН, Коболев предупредил об опасности для будущего транзита газа Украиной.