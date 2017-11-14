Transparency International вимагає захистити борців з корупцією в Україні

"Протягом останніх кількох місяців побили двох антикорупційних активістів з Харкова, які проводять розслідування спільно з Transparency International Україна. Вони вважають, що це було пов’язано з їхньою роботою. Подібні повідомлення надходили і від активістів з Полтави й Одеси, а також від журналістів-розслідувачів з Києва", - йдеться у заяві.

"Постійні переслідування громадянського суспільства і неочікувані, і невиправдані. Громадяни України заплатили високу ціну за можливість позбавити свою державу корупції. Вони вийшли на вулиці, щоб протестувати проти корупції, і багатьох з них вбили. Влада повинна вжити заходів, щоб захистити антикорупційних активістів і підтримати їхню боротьбу проти корупції", - наголосила голова правління Transparency International Делія Феррейра Рубіо.

Нагадаємо, 7 листопада, невідомі побили журналістів біля аеропорту "Київ".