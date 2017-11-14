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Transparency International вимагає захистити борців з корупцією в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міжнародна організація Transparency International закликала владу України захистити антикорупційних громадських активістів та журналістів-розслідувачів від фізичного насилля. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційній сторінці організації, передає УНН.

"Протягом останніх кількох місяців побили двох антикорупційних активістів з Харкова, які проводять розслідування спільно з Transparency International Україна. Вони вважають, що це було пов’язано з їхньою роботою. Подібні повідомлення надходили і від активістів з Полтави й Одеси, а також від журналістів-розслідувачів з Києва", - йдеться у заяві.

"Постійні переслідування громадянського суспільства і неочікувані, і невиправдані. Громадяни України заплатили високу ціну за можливість позбавити свою державу корупції. Вони вийшли на вулиці, щоб протестувати проти корупції, і багатьох з них вбили. Влада повинна вжити заходів, щоб захистити антикорупційних активістів і підтримати їхню боротьбу проти корупції", - наголосила голова правління Transparency International Делія Феррейра Рубіо.

Нагадаємо, 7 листопада, невідомі побили журналістів біля аеропорту "Київ".

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