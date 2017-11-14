Transparency International требует защитить борцов с коррупцией в Украине

"В течение последних нескольких месяцев избили двух антикоррупционных активистов из Харькова, которые проводят расследование совместно с Transparency International Украина. Они считают, что это связано с их работой. Подобные сообщения поступали и от активистов из Полтавы и Одессы, а также от журналистов- расследователей из Киева ", - говорится в заявлении.

"Постоянные преследования гражданского общества и неожиданные, и неоправданные. Граждане Украины заплатили высокую цену за возможность лишить свое государство коррупции. Они вышли на улицы, чтобы протестовать против коррупции, и многих из них убили. Власть должна принять меры, чтобы защитить антикоррупционных активистов и поддержать их борьбу против коррупции", - отметила председатель правления Transparency International Делия Феррейра Рубио.

Напомним, 7 ноября, неизвестные избили журналистов возле аэропорта "Киев".