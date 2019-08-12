У Румунії, транслюючи в Facebook заїзд спорткару, авто вилетіло на подвір'я: 3 загиблих

Аварія трапилась у неділю, 11 серпня, у селі Вакарені округу Тулча близько 7 години вечора.

У прямому ефірі Facebook, зробленому з заднього сидіння, можна побачити, як пасажир з правого боку водія, сильно нетверезий, каже глядачам, сміючись: “праворуч”. Відеокадри фіксують ковзання автомобіля та потужний удар.

39-річний чоловік з села Лункавиці керував автомобілем BMW на трасі E 87, а виїжджаючи з містечка Вакарені, не зміг проконтролювати швидкість до дорожніх умов та втратив управління кермом. Машина виїхала з дороги і влетіла у двір приватного будинку. Внаслідок аварії загинуло 2 особи у дворі та травмовано 4 інших: 2 у дворі та 2 у машині. Потерпілими, які втратили життя миттєво стали: 3-річна дівчинка та 79-річна жінка, згодом у лікарні від травм померла вагітна жінка. Водій втік з місця ДТП, його оголосили в розшук, врешті його знайшли у його комуні із вмістом алкоголю 0,14 мг чистого алкоголю.

Водія затримали на 24 години, щоб представити до суду пропозицію про 30-денний запобіжний арешт.

Як повідомляв УНН, у Чехії внаслідок ДТП загинуло двоє людей.