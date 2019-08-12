У Румунії, транслюючи в Facebook заїзд спорткару, авто вилетіло на подвір'я: 3 загиблих

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Автомобіль BMW злетів дороги і вилетів у приватний двір у селі в окрузі Тулча, що у Румунії, миттєво вбивши дитину та її бабусю, травмована жінка померла у лікарні та поранивши ще трьох інших. Пасажири машини, в стані алкогольного сп’яніння, транслювали заїзд в прямому ефірі на Facebook. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Adevarul.

Аварія трапилась у неділю, 11 серпня, у селі Вакарені округу Тулча близько 7 години вечора.

У прямому ефірі Facebook, зробленому з заднього сидіння, можна побачити, як пасажир з правого боку водія, сильно нетверезий, каже глядачам, сміючись: “праворуч”. Відеокадри фіксують ковзання автомобіля та потужний удар.

39-річний чоловік з села Лункавиці керував автомобілем BMW на трасі E 87, а виїжджаючи з містечка Вакарені, не зміг проконтролювати швидкість до дорожніх умов та втратив управління кермом. Машина виїхала з дороги і влетіла у двір приватного будинку. Внаслідок аварії загинуло 2 особи у дворі та травмовано 4 інших: 2 у дворі та 2 у машині. Потерпілими, які втратили життя миттєво стали: 3-річна дівчинка та 79-річна жінка, згодом у лікарні від травм померла вагітна жінка. Водій втік з місця ДТП, його оголосили в розшук, врешті його знайшли у його комуні із вмістом алкоголю 0,14 мг чистого алкоголю.

Водія затримали на 24 години, щоб представити до суду пропозицію про 30-денний запобіжний арешт.

Як повідомляв УНН, у Чехії внаслідок ДТП загинуло двоє людей.

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