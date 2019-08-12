В Румынии, транслируя в Facebook заезд спорткара, авто вылетело во двор: 3 погибших

КИЕВ. 12 августа. УНН. Автомобиль BMW слетел дороги и вылетел в частный двор в селе в округе Тулча, что в Румынии, мгновенно убив ребенка и его бабушку, травмированная женщина умерла в больнице и ранив еще троих других. Пассажиры машины, в состоянии алкогольного опьянения, транслировали заезд в прямом эфире на Facebook. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Adevarul.