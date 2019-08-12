В Румынии, транслируя в Facebook заезд спорткара, авто вылетело во двор: 3 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Автомобиль BMW слетел дороги и вылетел в частный двор в селе в округе Тулча, что в Румынии, мгновенно убив ребенка и его бабушку, травмированная женщина умерла в больнице и ранив еще троих других. Пассажиры машины, в состоянии алкогольного опьянения, транслировали заезд в прямом эфире на Facebook. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Adevarul.
Авария произошла в воскресенье, 11 августа, в селе Вакарени округа Тулча около 7 часов вечера вечера.
В прямом эфире Facebook, сделанном из заднего сиденья, можно увидеть, как пассажир справа водителя, сильно нетрезвый, говорит зрителям, смеясь: “направо”. Видеокадры фиксируют скольжения автомобиля и мощный удар.
39-летний мужчина из села Лункавици управлял автомобилем BMW на трассе E 87, а выезжая из города Вакарени, не смог проконтролировать скорость к дорожным условиям и потерял управление рулем. Машина выехала с дороги и влетела во двор частного дома. В результате аварии погибли 2 человека во дворе и травмированы 4 других: 2 во дворе и 2 в машине. Потерпевшими, которые потеряли жизнь мгновенно стали: 3-летняя девочка и 79-летняя женщина, впоследствии в больнице от травм скончалась беременная женщина. Водитель скрылся с места ДТП, его объявили в розыск, в конце его нашли в его коммуне с содержанием алкоголя 0,14 мг чистого алкоголя.
Водителя задержали на 24 часа, чтобы представить в суд предложение о 30-дневном аресте.
Как сообщал УНН, в Чехии в результате ДТП погибли два человека.