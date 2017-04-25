Трамвай збив школяра у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні, у Львові, в мікрорайоні Сихів, на проспекті Червоної Калини, трамвай збив хлопчика. Дитину госпіталізували. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові, інформацію підтвердили у поліції області.
В прес-службі Нацполіції у Львівській області повідомили, за встановленням слідчих, хлопчик переходив колію та розмовляв по телефону.
“Водій трамваю йому сигналив і загальмував. Хлопчик встиг зійти з колії, але його зачепив трамвай. Слідчі встановлюють особу хлопчика та обставини дтп”, — повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
Нагадаємо, 25 квітня внаслідок ДТП на Рівненщині постраждали сім осіб.