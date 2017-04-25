Трамвай збив школяра у Львові

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні, у Львові, в мікрорайоні Сихів, на проспекті Червоної Калини, трамвай збив хлопчика. Дитину госпіталізували. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові, інформацію підтвердили у поліції області.

В прес-службі Нацполіції у Львівській області повідомили, за встановленням слідчих, хлопчик переходив колію та розмовляв по телефону.

“Водій трамваю йому сигналив і загальмував. Хлопчик встиг зійти з колії, але його зачепив трамвай. Слідчі встановлюють особу хлопчика та обставини дтп”, — повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

Нагадаємо, 25 квітня внаслідок ДТП на Рівненщині постраждали сім осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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