Трамвай збив школяра у Львові

В прес-службі Нацполіції у Львівській області повідомили, за встановленням слідчих, хлопчик переходив колію та розмовляв по телефону.

“Водій трамваю йому сигналив і загальмував. Хлопчик встиг зійти з колії, але його зачепив трамвай. Слідчі встановлюють особу хлопчика та обставини дтп”, — повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

Нагадаємо, 25 квітня внаслідок ДТП на Рівненщині постраждали сім осіб.