Трамвай сбил школьника во Львове

В пресс-службе Нацполиции Львовской области сообщили, по установлению следователей, мальчик переходил пути и разговаривал по телефону.

“Водитель трамвая ему сигналил и затормозил. Мальчик успел сойти с пути, но его зацепил трамвай. Следователи устанавливают личность мальчика и обстоятельства ДТП ”, - сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

Напомним, 25 апреля в результате ДТП на Ровенщине пострадали семь человек .