Трамвай сбил школьника во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня, во Львове, в микрорайоне Сихов, на проспекте Красной Калины, трамвай сбил мальчика. Ребенка госпитализировали. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове, информацию подтвердили в полиции области.
В пресс-службе Нацполиции Львовской области сообщили, по установлению следователей, мальчик переходил пути и разговаривал по телефону.
“Водитель трамвая ему сигналил и затормозил. Мальчик успел сойти с пути, но его зацепил трамвай. Следователи устанавливают личность мальчика и обстоятельства ДТП ”, - сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
Напомним, 25 апреля в результате ДТП на Ровенщине пострадали семь человек .