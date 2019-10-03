Трампа розгнівало питання про Україну від журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп гнівно відреагував на запитання журналіста видання Reuters, який запитав про його телефонну розмову з президентом України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Його голос, зростаючий від гніву, обрушився на репортера Reuters, який запитав, що він хотів, щоб президент України Володимир Зеленський зробив, коли Трамп встановив ділові зв'язки з Україною від Хантера Байдена, сина кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.
"Це цілий обман, і ви знаєте, хто грає в обман? Такі люди, як ви і інші "фейк ньюз", які є у нас в цій країні ", - відповів він.
Нагадаємо, за результатами опитування, частка американців, які вважають, що президенту Дональду Трампу повинні оголосити імпічмент, зросла на 8% за останній тиждень.