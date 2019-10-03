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Трампа розгнівало питання про Україну від журналіста

Київ • УНН

 • 29665 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп гнівно відреагував на запитання журналіста видання Reuters, який запитав про його телефонну розмову з президентом України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Трампа розгнівало питання про Україну від журналіста

Його голос, зростаючий від гніву, обрушився на репортера Reuters, який запитав, що він хотів, щоб президент України Володимир Зеленський зробив, коли Трамп встановив ділові зв'язки з Україною від Хантера Байдена, сина кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.

"Це цілий обман, і ви знаєте, хто грає в обман? Такі люди, як ви і інші "фейк ньюз", які є у нас в цій країні ", - відповів він.

Нагадаємо, за результатами опитування, частка американців, які вважають, що президенту Дональду Трампу повинні оголосити імпічмент, зросла на 8% за останній тиждень.

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