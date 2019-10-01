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Усе більше американців підтримують імпічмент Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. За результатами опитування, частка американців, які вважають, що президенту Дональду Трампу повинні оголосити імпічмент, зросла на 8% за останній тиждень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Усе більше американців підтримують імпічмент Трампа

"45% дорослих американців вважають, що республіканець Трамп "повинен бути підданий імпічменту". Для порівняння, в аналогічному опитуванні, проведеному тижнем раніше, цей показник становив 37%", - йдеться у повідомленні.

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41% опитаних вважають, що Трампа не слід піддавати імпічменту, а 15% - "не знають".

У виданні зазначають, що серед демократів частка виступаючих за імпічмент становить 74%, що на 8 процентних пунктів вище, ніж тижнем раніше. У той же час імпічмент підтримують лише 13 відсотків республіканців, правда, і їх частка зросла на 3 пункти.

Серед незалежних цей показник не змінився і становить 37%.

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Опитування проводилось протягом чотирьох днів з 26 до 30 вересня агентством Reuters і компанією Ipsos.

Як повідомляв УНН, процедура імпічменту Трампа була запущена на грунті тверджень про те, що американський президент в липневій телефонній розмові тиснув на Зеленського з метою спонукати Київ побічно допомогти главі вашингтонської адміністрації переобратися на другий термін в 2020 році. Американський лідер нібито домагався початку розслідування дій сина колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена в Україну в обмін на надання фінансової та військової допомоги Вашингтона Києву.

У вівторок спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила на підставі таких підозр про початок процедури імпічменту.

Байден вважається найбільш ймовірним конкурентом Трампа на майбутніх виборах у США.

Білий дім оприлюднив розшифровку телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше в Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа із Зеленським.

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