Усе більше американців підтримують імпічмент Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. За результатами опитування, частка американців, які вважають, що президенту Дональду Трампу повинні оголосити імпічмент, зросла на 8% за останній тиждень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
"45% дорослих американців вважають, що республіканець Трамп "повинен бути підданий імпічменту". Для порівняння, в аналогічному опитуванні, проведеному тижнем раніше, цей показник становив 37%", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп хоче зустрітися з інформатором, який написав на нього скаргу
41% опитаних вважають, що Трампа не слід піддавати імпічменту, а 15% - "не знають".
У виданні зазначають, що серед демократів частка виступаючих за імпічмент становить 74%, що на 8 процентних пунктів вище, ніж тижнем раніше. У той же час імпічмент підтримують лише 13 відсотків республіканців, правда, і їх частка зросла на 3 пункти.
Серед незалежних цей показник не змінився і становить 37%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тільки 17% американців здивовані діями Трампа, пов'язаними з Україною – опитування
Опитування проводилось протягом чотирьох днів з 26 до 30 вересня агентством Reuters і компанією Ipsos.
Як повідомляв УНН, процедура імпічменту Трампа була запущена на грунті тверджень про те, що американський президент в липневій телефонній розмові тиснув на Зеленського з метою спонукати Київ побічно допомогти главі вашингтонської адміністрації переобратися на другий термін в 2020 році. Американський лідер нібито домагався початку розслідування дій сина колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена в Україну в обмін на надання фінансової та військової допомоги Вашингтона Києву.
У вівторок спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила на підставі таких підозр про початок процедури імпічменту.
Байден вважається найбільш ймовірним конкурентом Трампа на майбутніх виборах у США.
Білий дім оприлюднив розшифровку телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше в Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа із Зеленським.