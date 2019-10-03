Трампа разгневал вопрос об Украине от журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп гневно отреагировал на вопрос журналиста издания Reuters, который спросил о его телефонный разговор с президентом Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Его голос, растущий от гнева, обрушившегося на репортера Reuters, который спросил, что он хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал, когда Трамп установил деловые связи с Украиной от Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.
"Это целый обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и другие "фейк ньюз", которые есть у нас в этой стране", - сказал он.
Напомним, по результатам опроса, доля американцев, которые считают, что президенту Дональду Трампу должны объявить импичмент, выросла на 8% за последнюю неделю.