Трамп знову порекомендував неперевірений препарат проти COVID-19

За словами підприємця, Трамп в ході зустрічі, на якій олеандрін був представлений йому в якості потенційних ліків від коронавірусу, “по суті сказав”, що “FDA варто його схвалити”. При цьому сам Лінделл, який також підтримав ініціативу, володіє фінансової часткою в компанії, яка займається розробкою препарату.

Як зазначає портал, підтверджених даних про ефективність олеандріна в лікуванні пацієнтів з коронавірусом немає. Глава FDA Стівен Хан, незважаючи на ентузіазм президента, поки не погоджується схвалювати використання зазначених коштів.

До цього американський лідер неодноразово закликав до застосування гідроксихлорохіну (противомалярійних ліків) при коронавірусі. В кінці березня FDA видало дозвіл на використання цього препарату при лікуванні пацієнтів з коронавірусною інфекцією. У червні дозвіл було відкликано на фоні численних свідчень про марність гідроксихлорохіну. Зокрема, про неефективність і можливі побічні ефекти цього засобу при застосуванні його пацієнтами з коронавірусом інформувала Всесвітня організація охорони здоров’я.

Тим часом, кількість загиблих від COVID-19 досягла позначки в 170 тисяч чоловік.