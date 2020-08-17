Пандемія: у США від COVID-19 померли вже понад 170 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Кількість померлих від захворювання, викликаного новим коронавірусом, у США перевищила 170 тис. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі інформації міжнародних організацій, федеральної і місцевої влади, пише УНН.
Найбільше смертей зафіксовано в штаті Нью-Йорк (32 840), за ним слідують Нью-Джерсі (15 912) і Каліфорнія (11 234). США лідирують у світі за кількістю інфікованих коронавірусом: в країні заразилися понад 5,4 млн осіб, видужали більше 1,8 млн пацієнтів.
Кількість виявлених випадків зараження коронавірусів на планеті перевищує 21,59 млн, померли понад 773,6 тис. осіб, вилікувалися більш 13,59 млн.
У той же час, на окремому сайті з інформацією про COVID-19 в Сполучених Штатах дані такі — 5 254 878 інфікованих, з них 167 253 особи загинули.