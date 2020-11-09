Трамп змінив очільника Пентагону

“Я радий повідомити, що Крістофер К. Міллер, високоповажний директор Національного центру боротьби з тероризмом (одноголосно підтверджений Сенатом), буде виконуючим обов’язки міністра оборони, який набуде чинності негайно”, — зазначив Трамп.

У четвер телекомпанія NBC з посиланням на їхні джерела повідомила, що шеф Пентагона підготував прохання про відставку за власним бажанням. За оцінкою NBC, призначення Еспера було пов’язано, в першу чергу, з планами президента усунути його після виборів. Про такі плани Трампа раніше повідомляли джерела в адміністраціях США.

Нагадаємо, що Джо Байден переміг Дональда Трампа на виборах президента США.