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Трамп сменил главу Пентагона

Трамп сменил главу Пентагона

Киев  •  УНН

 • 16041 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера и назначил главу Национального контртеррористичного центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности руководителя оборонного ведомства страны. Об этом Трамп сообщил в своем профиле в Twitter, передает УНН.

“Я рад сообщить, что Кристофер К. Миллер, достопочтенный директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно подтвержден Сенатом), будет исполняющим обязанности министра обороны, который вступит в силу немедленно”, — отметил Трамп.

В четверг телекомпания NBC со ссылкой на их источники сообщила, что шеф Пентагона подготовил прошение об отставке по собственному желанию. По оценке NBC, назначение Эспера связано, в первую очередь, с планами президента отстранить его после всех выборов. О таких планах Трампа ранее сообщали источники в администрациях США.

Напомним, что Джо Байден победил Дональда Трампа на выборах президента США.

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