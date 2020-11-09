Трамп сменил главу Пентагона

“Я рад сообщить, что Кристофер К. Миллер, достопочтенный директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно подтвержден Сенатом), будет исполняющим обязанности министра обороны, который вступит в силу немедленно”, — отметил Трамп.

В четверг телекомпания NBC со ссылкой на их источники сообщила, что шеф Пентагона подготовил прошение об отставке по собственному желанию. По оценке NBC, назначение Эспера связано, в первую очередь, с планами президента отстранить его после всех выборов. О таких планах Трампа ранее сообщали источники в администрациях США.

Напомним, что Джо Байден победил Дональда Трампа на выборах президента США.