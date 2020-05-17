Трамп заявив, що він розглядає питання про часткове відновлення фінансування ВООЗ

У своєму повідомленні в Twitter Трамп підкреслив, що ніякого остаточного рішення прийнято не було і що американське фінансування всесвітньої організації охорони здоров'я залишається замороженим.

Раніше телекомпанія Fox News повідомляла, що США мають намір частково відновити виділення коштів на роботу ВООЗ.

Нагадаємо, посеред квітня Трамп заявив, що доручив своїй адміністрації призупинити внески в бюджет ВООЗ “до проведення оцінки ролі організації в поганому управлінні і приховуванні даних про поширення коронавірусу”. За його словами, через невірні оцінки і рекомендації організації коронавірусом у світі заразилося в 20 разів більше людей, ніж могло б.