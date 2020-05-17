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Трамп заявил, что он рассматривает вопрос о частичном возобновлении финансирования ВОЗ

Киев • УНН

 • 12207 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что его администрация рассматривает множество проектов, касающихся Всемирной организации здравоохранения, среди которых есть один, в соответствии с которым Вашингтон будет платить около 10% от своего бывшего вклада в ВОЗ. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Трамп заявил, что он рассматривает вопрос о частичном возобновлении финансирования ВОЗ

В своем сообщении в Twitter Трамп подчеркнул, что никакого окончательного решения принято не было и что американское финансирование всемирной организации здравоохранения остается замороженным.

Ранее телекомпания Fox News сообщала, что США намерены частично возобновить выделение средств на работу ВОЗ.

Напомним, в середине апреля Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше людей, чем могло бы.

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