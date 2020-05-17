Трамп заявил, что он рассматривает вопрос о частичном возобновлении финансирования ВОЗ

В своем сообщении в Twitter Трамп подчеркнул, что никакого окончательного решения принято не было и что американское финансирование всемирной организации здравоохранения остается замороженным.

Ранее телекомпания Fox News сообщала, что США намерены частично возобновить выделение средств на работу ВОЗ.

Напомним, в середине апреля Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше людей, чем могло бы.