Fox News: США мають намір частково відновити виділення коштів на роботу ВООЗ

За словами джерел телеканалу, співробітники адміністрації підготували лист до ВООЗ, який Трамп незабаром підпише або вже підписав. У посланні йдеться, що Вашингтон згоден надавати організації такий же обсяг коштів, який надає Китай.

Як констатує телеканал, це буде означати, що внесок США багаторазово скоротиться. Як випливає з документа, “якщо Китай збільшить фінансування ВООЗ”, американська сторона “розгляне можливість” його збільшення до такого ж рівня.

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У листі наголошується, що у ВООЗ є недоліки, але також є “величезний потенціал”. Крім того, в ньому підкреслюється, що організацію слід реформувати, а її керівництво захистити від “політичного тиску”. У посланні наводиться заклик до проведення “повністю незалежних оцінок щодо походження” нового коронавірусу і прийнятих ВООЗ в зв’язку з цим заходів.

Трамп раніше заявив, що Вашингтон незабаром прийме остаточне рішення щодо виділення коштів ВООЗ. Американський лідер відзначив тоді, що США направляють зазначеної організації “майже 500 млн доларів в рік”. Він також стверджував, що ВООЗ стала “маріонеткою Китаю” і не зафіксувала допущення владою цієї країни порушень, що стосуються поширення COVID-19. Президент США заявляв, що Китай “платить 38 млн доларів” в рік на потреби організації.

Посеред квітня Трамп заявив, що доручив своїй адміністрації призупинити внески в бюджет ВООЗ “до проведення оцінки ролі організації в поганому управлінні і приховуванні даних про поширення коронавірусу”. За його словами, через невірні оцінки і рекомендації організації коронавірусом у світі заразилося в 20 разів більше людей, ніж могло б.