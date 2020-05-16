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Fox News: США мають намір частково відновити виділення коштів на роботу ВООЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір відновити виділення коштів на роботу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), але тільки в такому ж розмірі, в якому це робить Китай. Про це повідомив в п’ятницю телеканал Fox News, передає УНН.

Fox News: США мають намір частково відновити виділення коштів на роботу ВООЗ

За словами джерел телеканалу, співробітники адміністрації підготували лист до ВООЗ, який Трамп незабаром підпише або вже підписав. У посланні йдеться, що Вашингтон згоден надавати організації такий же обсяг коштів, який надає Китай.

Як констатує телеканал, це буде означати, що внесок США багаторазово скоротиться. Як випливає з документа, “якщо Китай збільшить фінансування ВООЗ”, американська сторона “розгляне можливість” його збільшення до такого ж рівня.

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У листі наголошується, що у ВООЗ є недоліки, але також є “величезний потенціал”. Крім того, в ньому підкреслюється, що організацію слід реформувати, а її керівництво захистити від “політичного тиску”. У посланні наводиться заклик до проведення “повністю незалежних оцінок щодо походження” нового коронавірусу і прийнятих ВООЗ в зв’язку з цим заходів.

Трамп раніше заявив, що Вашингтон незабаром прийме остаточне рішення щодо виділення коштів ВООЗ. Американський лідер відзначив тоді, що США направляють зазначеної організації “майже 500 млн доларів в рік”. Він також стверджував, що ВООЗ стала “маріонеткою Китаю” і не зафіксувала допущення владою цієї країни порушень, що стосуються поширення COVID-19. Президент США заявляв, що Китай “платить 38 млн доларів” в рік на потреби організації.

Посеред квітня Трамп заявив, що доручив своїй адміністрації призупинити внески в бюджет ВООЗ “до проведення оцінки ролі організації в поганому управлінні і приховуванні даних про поширення коронавірусу”. За його словами, через невірні оцінки і рекомендації організації коронавірусом у світі заразилося в 20 разів більше людей, ніж могло б.

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