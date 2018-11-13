Трамп заявив, що США ніколи не стикалися з пожежами як в Каліфорнії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп у вівторок назвав “дуже складною” ситуацію навколо “спустошливих лісових пожеж” в штаті Каліфорнія, і заявив, що країна раніше ніколи не стикалася з подібним стихійним лихом. З такими словами він виступив перед журналістами в Білому домі, інформує УНН.
“Я хотів би сказати кілька слів про спустошливі лісові пожежі в Каліфорнії, подібних яким ми ніколи раніше не бачили”, — зазначив глава держави.
За його словами, число жертв пожеж “більше, ніж будь-хто міг собі уявити”. Трамп висловив свої співчуття сім’ям загиблих і подякував рятувальникам за виявлену ними “неймовірну мужність перед лицем смертельної небезпеки”. “Ми зробимо все, що в наших силах, щоб підтримати і захистити наших співгромадян, які перебувають під загрозою... Це дуже складна ситуація”, — уклав президент.
Пожежі, що охопили великі території американського штату Каліфорнія, вже призвели до загибелі 44 осіб. Переважна більшість смертельних випадків зареєстровано в окрузі Бьютт на півночі штату, приблизно в 150 км від його столиці Сакраменто.
У зв’язку з цим у ряді округів Каліфорнії діють режими НС. Трамп раніше розпорядився виділити штату з федерального бюджету кошти, необхідні для боротьби зі стихією, в понеділок він оголосив постраждалі райони зоною великого стихійного лиха.