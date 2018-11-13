Трамп заявив, що США ніколи не стикалися з пожежами як в Каліфорнії

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп у вівторок назвав “дуже складною” ситуацію навколо “спустошливих лісових пожеж” в штаті Каліфорнія, і заявив, що країна раніше ніколи не стикалася з подібним стихійним лихом. З такими словами він виступив перед журналістами в Білому домі, інформує УНН.