Трамп заявил, что США никогда не сталкивались с пожарами как в Калифорнии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп во вторник назвал “очень сложной” ситуацию вокруг “опустошительных лесных пожаров” в штате Калифорния, и заявил, что страна раньше никогда не сталкивалась с подобным стихийным бедствием. С такими словами он выступил перед журналистами в Белом доме, передает УНН.
“Я хотел бы сказать несколько слов об опустошительных лесных пожарах в Калифорнии, подобных которым мы никогда прежде не видели”, — отметил глава государства.
По его словам, число жертв пожаров “больше, чем кто-либо мог себе представить”. Трамп принес свои соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей за проявленное ими “невероятное мужество перед лицом смертельной опасности”. “Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать и защитить наших сограждан, находящихся в опасности... Это очень сложная ситуация”, — заключил президент.
Пожары, полыхающие на обширной территории американского штата Калифорния, уже привели к гибели 44 человек. Подавляющее большинство смертельных случаев зарегистрировано в округе Бьютт на севере штата, примерно в 150 км от его столицы Сакраменто.
В связи с этим в ряде округов Калифорнии действуют режимы ЧС. Трамп ранее распорядился выделить штата из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией, в понедельник он объявил пострадавшие районы зоной крупного стихийного бедствия.