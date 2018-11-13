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Трамп заявил, что США никогда не сталкивались с пожарами как в Калифорнии

Трамп заявил, что США никогда не сталкивались с пожарами как в Калифорнии

Киев  •  УНН

 • 7090 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп во вторник назвал “очень сложной” ситуацию вокруг “опустошительных лесных пожаров” в штате Калифорния, и заявил, что страна раньше никогда не сталкивалась с подобным стихийным бедствием. С такими словами он выступил перед журналистами в Белом доме, передает УНН.

“Я хотел бы сказать несколько слов об опустошительных лесных пожарах в Калифорнии, подобных которым мы никогда прежде не видели”, — отметил глава государства.

По его словам, число жертв пожаров “больше, чем кто-либо мог себе представить”. Трамп принес свои соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей за проявленное ими “невероятное мужество перед лицом смертельной опасности”. “Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать и защитить наших сограждан, находящихся в опасности... Это очень сложная ситуация”, — заключил президент.

Пожары, полыхающие на обширной территории американского штата Калифорния, уже привели к гибели 44 человек. Подавляющее большинство смертельных случаев зарегистрировано в округе Бьютт на севере штата, примерно в 150 км от его столицы Сакраменто.

В связи с этим в ряде округов Калифорнии действуют режимы ЧС. Трамп ранее распорядился выделить штата из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией, в понедельник он объявил пострадавшие районы зоной крупного стихийного бедствия.

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