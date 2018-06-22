Трамп заявив, що напис "Мені все одно" на куртці його дружини спрямований до "брехливих ЗМІ"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп пояснив, що напис на куртці його дружини Меланії “Мені дійсно все одно, а вам?” (“I really do not care, do u?”), Яку вона вибрала для поїздки в Техас в центр для утримання дітей нелегальних іммігрантів, відносився до американських “брехливих ЗМІ”, що публікують, на думку глави Білого дому, недостовірні відомості про главу держави і його сім’ю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Дональда Трампа.
“(Фраза) „Мені дійсно все одно, а вам?“, Розміщена на задній частині куртки Меланії, відноситься до брехливих ЗМІ. Меланія дізналася, наскільки вони безчесні, і їй тепер дійсно все одно!” — написав Трамп в своєму Twitter.
Як повідомляв УНН, Білому дому довелося виправдовуватися через напис на куртці Меланії Трамп. Як вказано в публікації телеканалу CNN, в той час, коли перша леді піднімалася на борт літака на військовій базі Ендрюс під Вашингтоном, вона була в зеленій куртці від компанії Zara вартістю 39 доларів. На спині є напис білим кольором в стилі графіті: “Насправді мені все одно. А вам?”