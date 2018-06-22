Трамп заявив, що напис "Мені все одно" на куртці його дружини спрямований до "брехливих ЗМІ"

“(Фраза) „Мені дійсно все одно, а вам?“, Розміщена на задній частині куртки Меланії, відноситься до брехливих ЗМІ. Меланія дізналася, наскільки вони безчесні, і їй тепер дійсно все одно!” — написав Трамп в своєму Twitter.

Як повідомляв УНН, Білому дому довелося виправдовуватися через напис на куртці Меланії Трамп. Як вказано в публікації телеканалу CNN, в той час, коли перша леді піднімалася на борт літака на військовій базі Ендрюс під Вашингтоном, вона була в зеленій куртці від компанії Zara вартістю 39 доларів. На спині є напис білим кольором в стилі графіті: “Насправді мені все одно. А вам?”