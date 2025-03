Трамп заявив, що напис "Мені все одно" на куртці його дружини спрямований до "брехливих ЗМІ"

КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп пояснив, що напис на куртці його дружини Меланії “Мені дійсно все одно, а вам?” (“I really do not care, do u?”), Яку вона вибрала для поїздки в Техас в центр для утримання дітей нелегальних іммігрантів, відносився до американських “брехливих ЗМІ”, що публікують, на думку глави Білого дому, недостовірні відомості про главу держави і його сім’ю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Дональда Трампа.