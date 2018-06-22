Трамп заявил, что надпись "Мне все равно" на куртке его жены направлен в "лживых СМИ"

“(Фраза) „Мне действительно все равно, а вам?“, размещенная на задней части куртки Меланьи, относится к лживым СМИ. Меланья узнала, насколько они бесчестны, и ей теперь действительно все равно!”, — написал Трамп в своем Twitter.

Как сообщал УНН, Белому дому пришлось оправдываться из-за надписи на куртке Мелании Трамп. Как указано в публикации телеканала CNN, в то время, когда первая леди поднималась на борт самолета на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, она была в зеленой куртке от компании Zara стоимостью 39 долларов. На спине есть надпись белым цветом в стиле граффити: “На самом деле мне все равно. А вам?”