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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 21101 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 111086 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 125704 просмотра

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8 марта, 13:20 • 143203 просмотра

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8 марта, 10:25 • 146958 просмотра

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Трамп заявил, что надпись "Мне все равно" на куртке его жены направлен в "лживых СМИ"

Трамп заявил, что надпись "Мне все равно" на куртке его жены направлен в "лживых СМИ"

Киев  •  УНН

 • 11412 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп объяснил, что надпись на куртке его супруги Меланьи “Мне действительно все равно, а вам?” (“I really don’t care, do u?”), которую она выбрала для поездки в Техас в центр для содержания детей нелегальных иммигрантов, относилась к американским “лживым СМИ”, публикующим, по мнению главы Белого дома, недостоверные сведения о главе государства и его семье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Дональда Трампа.

“(Фраза) „Мне действительно все равно, а вам?“, размещенная на задней части куртки Меланьи, относится к лживым СМИ. Меланья узнала, насколько они бесчестны, и ей теперь действительно все равно!”, — написал Трамп в своем Twitter.

Как сообщал УНН, Белому дому пришлось оправдываться из-за надписи на куртке Мелании Трамп. Как указано в публикации телеканала CNN, в то время, когда первая леди поднималась на борт самолета на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, она была в зеленой куртке от компании Zara стоимостью 39 долларов. На спине есть надпись белым цветом в стиле граффити: “На самом деле мне все равно. А вам?”

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