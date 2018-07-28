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Трамп заявив про неприпустимість іноземного втручання в американські вибори

Трамп заявив про неприпустимість іноземного втручання в американські вибори

Київ • УНН

 • 9920 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що не допустить втручання іноземних держав у вибори в США. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Білого дому.

“Президент чітко дав зрозуміти, що його адміністрація не допустить іноземного втручання в наші вибори зі боку будь-якої держави або інших зловмисних осіб”, — йдеться в заяві. Відзначається, що адміністрація Трампа буде надавати місцевій владі допомогу в проведенні безпечних виборів.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що в плани Москви входить активне втручання в заплановані на листопад 2018 року вибори у США, на яких повинні переобрати усіх членів нижньої палати Конгресу і третину сенаторів, а також більшість губернаторів. За його словами, влада Росії буде “з усіх сил підштовхувати демократів”, так як “вони точно не хочуть Трампа”.

Американські спецслужби розслідують можливе втручання Росії в президентські вибори в 2016 році. Слідство вважає, що команда Трампа контактувала з Москвою під час виборів. У Кремлі неодноразово заперечували всі звинувачення, сам Трамп також заперечував змову з російською владою.

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