Трамп заявил о недопустимости иностранного вмешательства в американские выборы

“Президент четко дал понять, что его администрация не допустит иностранного вмешательства в наши выборы со стороны любого государства или других вредоносных людей”, — говорится в заявлении. Отмечается, что администрация Трампа будет предоставлять местной власти помощь в проведении безопасных выборов.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что в планы Москвы входит активное вмешательство в запланированные на ноябрь 2018 года выборы в США, на которых должны переизбрать всех членов нижней палаты Конгресса и треть сенаторов, а также большинство губернаторов. По его словам, власти России будут “изо всех сил подталкивать демократов”, так как “они точно не хотят Трампа”.

Американские спецслужбы расследуют возможное вмешательство России в президентские выборы в 2016 году. Следствие считает, что команда Трампа контактировала с Москвой во время выборов. В Кремле неоднократно отрицали все обвинения, сам Трамп также отрицал сговор с российскими властями.