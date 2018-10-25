Трамп засудив насильство і закликав американців вирішити розбіжності за допомогою виборів

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп засудив використання насильства як методу тиску на політичних супротивників і закликав американців вирішити всі існуючі розбіжності, взявши участь в проміжних виборах до Конгресу 6 листопада. Про це американський лідер заявив в середу на мітингу в штаті Вісконсін. Трансляцію його виступу вів телеканал C-SPAN, інформує УНН.