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Трамп засудив насильство і закликав американців вирішити розбіжності за допомогою виборів

Київ • УНН

 • 7186 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп засудив використання насильства як методу тиску на політичних супротивників і закликав американців вирішити всі існуючі розбіжності, взявши участь в проміжних виборах до Конгресу 6 листопада. Про це американський лідер заявив в середу на мітингу в штаті Вісконсін. Трансляцію його виступу вів телеканал C-SPAN, інформує УНН.

“Жодна країна, яка сприймає насильство або погрози насильства в якості методу політичного залякування, примусу або контролю, не здатна досягти успіху. Такій поведінці потрібно рішуче протистояти і її слід припиняти”, — сказав він.

“Є тільки лише один спосіб вирішити наші розбіжності — це мирне голосування на виборчих дільницях”, — додав президент США.

Трамп також закликав американські ЗМІ припинити нападки на політиків напередодні виборів. “ЗМІ теж повинні проявити відповідальність і підтримувати поважний тон, а також припинити нескінченну ворожнечу і постійні негативні і часто помилкові нападки в своїх матеріалах”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, голова CNN пов’язав інциденти з посилками і критику Білого дому на адресу ЗМІ.

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