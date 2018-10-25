Трамп осудил насилие и призвал американцев решить разногласия с помощью выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп осудил использование насилия в качестве метода давления на политических противников и призвал американцев разрешить все существующие разногласия, приняв участие в промежуточных выборах в Конгресс 6 ноября. Об этом американский лидер заявил в среду на митинге в штате Висконсин. Трансляцию его выступления вел телеканал C-SPAN, информирует УНН.
“Ни одна страна, которая приемлет насилие или угрозы насилия в качестве метода политического запугивания, принуждения или контроля, не способна достичь успеха. Подобному поведению нужно решительно противостоять и его следует пресекать”, — сказал он.
“Есть только только один способ разрешить наши разногласия — это мирное голосование на избирательных участках”, — добавил президент США.
Трамп также призвал американские СМИ прекратить нападки на политиков в преддверии выборов. “СМИ тоже должны проявить ответственность и поддерживать уважительный тон, а также прекратить бесконечную вражду и постоянные негативные и зачастую ложные нападки в своих материалах”, — сказал он.
Как сообщал УНН, председатель CNN связал инциденты с посылками и критику Белого дома в адрес СМИ.