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Трамп запропонував допомогу Китаю у боротьбі з коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що США запропонували Китаю допомогу в боротьбі з новим коронавірусом 2019-nCoV, пише УНН з посиланням на його Twitter.

Трамп запропонував допомогу Китаю у боротьбі з коронавірусом

“Ми підтримуємо тісні контакти з Китаєм щодо цього вірусу. У США зареєстровано дуже мало випадків, але ми напоготові. Ми запропонували Китаю і президенту (голові КНР) Сі (Цзіньпіну) будь-яку допомогу, якщо вона потрібна. Наші експерти неймовірні!”, — написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

Спалах викликаної коронавірусом 2019-nCoV пневмонії був зафіксований в кінці грудня 2019 року в Ухані, адміністративному центрі провінції Хубей, великому торгово-промисловому центрі Китаю з населенням понад 11 млн осіб. Зараз число підтверджених в КНР випадків захворювання перевищило 2,8 тисячі, кількість летальних випадків становить 81.

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020

Додамо, що мер Уханя Чжоу Сяньван висловив готовність піти у відставку в разі, якщо в ході боротьби з пневмонією нового типу його заходи щодо закриття в’їзду в місто і виїзду з нього викличуть невдоволення.

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