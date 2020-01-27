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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп предложил помощь Китая в борьбе с коронавируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США предложили Китаю помощь в борьбе с новым коронавируса 2019-nCoV, пишет УНН со ссылкой на его Twitter.

Трамп предложил помощь Китая в борьбе с коронавируса

“Мы поддерживаем тесные контакты с Китаем касательно этого вируса. В США зарегистрировано очень мало случаев, но мы начеку. Мы предложили Китаю и президенту (председателю КНР) Си (Цзиньпину) любую помощь, если она нужна. Наши эксперты невероятны!” — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане, административном центре провинции Хубэй, крупном торгово-промышленном центре Китая с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,8 тысяч, число летальных исходов составляет 81.

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020

Добавим, что мэр Уханя Чжоу Сяньван выразил готовность уйти в отставку в случае, если в ходе борьбы с пневмонией нового типа его меры по закрытию въезда в город и выезда из него вызовут недовольство.

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