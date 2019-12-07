Трамп закликав Світовий банк припинити видавати кредити Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в п'ятницю, що Всесвітній банк повинен перестати видавати Китаю кредити. Про це Трамп написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Чому Всесвітній банк позичає гроші Китаю? У Китаю грошей досить, а якщо грошей не вистачає, вони їх створюють. Це слід припинити!” — написав президент.
Раніше міністр торгівлі США Уілбур Росс заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, що Трамп має намір підвищити мита на ряд товарів з Китаю, якщо сторонам не вдасться домовитися по торговій угоді до 15 грудня.
Нещодавно Китай запровадив санкції проти США.