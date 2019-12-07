Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

“Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? В Китае денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Это следует прекратить!” — написал президент.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox News, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря.

Недавно Китай ввел санкции против США.