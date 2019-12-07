Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Всемирный банк должен перестать выдавать Китаю кредиты. Об этом Трамп написал в своем Twitter, передает УНН.
“Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? В Китае денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Это следует прекратить!” — написал президент.
Ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox News, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря.
Недавно Китай ввел санкции против США.