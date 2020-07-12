Трамп вперше з початку пандемії вдягнув маску на публіці

Зазначається, що Трамп прилетів на вертольоті в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда в передмісті Вашингтона, щоб зустрітися з пораненими військовослужбовцями і медичними працівниками, які доглядають за пацієнтами з COVID-19. Коли він залишав Білий дім, він сказав репортерам: “Коли ви перебуваєте в лікарні, особливо ... я думаю, що це очікувано — вдягнути маску”.

Трамп був в масці в коридорі Уолтера Ріда, коли почав свій візит. На ньому її не було, коли він виходив з вертольота на об’єкті.

Це перший раз, коли президент США був помічений в масці за весь час пандемії, яка бушує в США з березня та заразила понад 3,2 мільйона чоловік і забрала не менше 134 тис. життів.

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Трамп, однак, відмовляється носити маску на пресконференціях, мітингах та інших громадських заходах. Неназвані близькі до Трампа особи повідомили виданню, що президент побоювався, що маска змусить його виглядати слабким, і був стурбований тим, що вона змістить фокус на кризу суспільної охорони здоров’я, а не на економічне відновлення.

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Хоча Трамп сам не носив маску, він визнавав, що маски були б доречні, якби їх носили в приміщенні, де люди знаходяться близько один до одного. Але він звинуватив репортерів в тому, що вони носять їх, щоб бути політично коректними, і переслав в Twitter повідомлення, яким висміював демократа Джо Байдена за те, що він носив маску, натякаючи на те, що Байден виглядає слабким.

До цього було відомо, що Трамп носив маску тільки під час приватної екскурсії по заводу Форд в Мічигані.

Нагадаємо, Трамп пояснив зростання діагностованих випадків коронавірусу у США масштабами тестування.