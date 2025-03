Трамп пояснив відмову носити маску: це не для мене

“Це просто рекомендація. Я відчуваю себе добре. Я просто не хочу цього робити. Знаєте, сидіти в Овальному кабінеті за прекрасним, великим столом „Резолют“ (назва столу президента — ред) і носити маску, вітаючи при цьому президентів, прем’єр-міністрів, диктаторів, королів, королев ... Навіть не знаю, це не для мене”, — сказав Трамп.

Трамп допустив, що згодом, можливо, він змінить свою думку. Він також висловив надію на швидке закінчення пандемії коронавірусу.

За словами американського президента, Центри з контролю і профілактиці захворювань США рекомендували американцям носити для захисту від коронавірусу тканинні немедичні маски. Як зазначив Трамп, ця рекомендація носить добровільний характер. Американський президент уточнив, що медичні маски повинні використовуватися медиками, які старанно працюють з інфікованими пацієнтами.

За останніми даними Університету Джонса Хопкінса, в США кількість жертв від коронавірусу перевищила 7,4 тис. осіб. З початку пандемії в країні зафіксовано майже 277 тис. випадків зараження COVID-19.

Раніше Трамп назвав постачання медобладнання з РФ до США "приємним жестом".