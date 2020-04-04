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Трамп пояснив відмову носити маску: це не для мене

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп під час пресконференції в Білому домі заявив про те, що він не має наміру носити маску для захисту від коронавірусної інфекції COVID-19, так як це не відповідає його статусу лідера США, повідомляє УНН із посиланням на телеканал ABC News.

“Це просто рекомендація. Я відчуваю себе добре. Я просто не хочу цього робити. Знаєте, сидіти в Овальному кабінеті за прекрасним, великим столом „Резолют“ (назва столу президента — ред) і носити маску, вітаючи при цьому президентів, прем’єр-міністрів, диктаторів, королів, королев ... Навіть не знаю, це не для мене”, — сказав Трамп.

Трамп допустив, що згодом, можливо, він змінить свою думку. Він також висловив надію на швидке закінчення пандемії коронавірусу.

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За словами американського президента, Центри з контролю і профілактиці захворювань США рекомендували американцям носити для захисту від коронавірусу тканинні немедичні маски. Як зазначив Трамп, ця рекомендація носить добровільний характер. Американський президент уточнив, що медичні маски повинні використовуватися медиками, які старанно працюють з інфікованими пацієнтами.

Pres. Trump on new mask recommendation: "I just don't want to wear one myself."

"Somehow sitting in the Oval Office, behind that beautiful Resolute Desk...I think wearing a face mask as I greet presidents, prime ministers, dictators, kings, queens...I don't see it for myself." pic.twitter.com/g58VwRqQZB

— ABC News Politics (@ABCPolitics) April 3, 2020

За останніми даними Університету Джонса Хопкінса, в США кількість жертв від коронавірусу перевищила 7,4 тис. осіб. З початку пандемії в країні зафіксовано майже 277 тис. випадків зараження COVID-19.

Раніше Трамп назвав постачання медобладнання з РФ до США "приємним жестом".

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