Трамп пояснив відмову носити маску: це не для мене

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп під час пресконференції в Білому домі заявив про те, що він не має наміру носити маску для захисту від коронавірусної інфекції COVID-19, так як це не відповідає його статусу лідера США, повідомляє УНН із посиланням на телеканал ABC News.