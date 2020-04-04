Трамп объяснил отказ носить маску: это не для меня

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил о том, что он не намерен носить маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, так как это не соответствует его статусу лидера США, сообщает УНН со ссылкой на телеканал ABC News.