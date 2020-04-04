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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81414 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97473 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101773 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101106 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108879 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96902 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 104242 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131322 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130398 просмотра

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Трамп объяснил отказ носить маску: это не для меня

Трамп объяснил отказ носить маску: это не для меня

Киев  •  УНН

 • 18783 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил о том, что он не намерен носить маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, так как это не соответствует его статусу лидера США, сообщает УНН со ссылкой на телеканал ABC News.

“Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать. Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, большим столом „Резолют“ (название стола президента — ред) и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... Даже не знаю, это не для меня”, — сказал Трамп.

Трамп допустил, что впоследствии, возможно, он изменит свое мнение. Он также выразил надежду на скорейшее окончание пандемии коронавируса.

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По словам американского президента, Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали американцам носить для защиты от коронавируса тканевые немедицинские маски. Как отметил Трамп, эта рекомендация носит добровольный характер. Американский президент уточнил, что медицинские маски должны использоваться медиками, которые работают с инфицированными пациентами.

Pres. Trump on new mask recommendation: “I just do not want to wear one myself”.

“Somehow sitting in the Oval Office, behind that beautiful Resolute Desk ... I think wearing a face mask as I greet presidents, prime ministers, dictators, kings, queens ... I do not see it for myself”. pic.twitter.com/g58VwRqQZB

— ABC News Politics (@ABCPolitics) April 3, 2020

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США количество жертв коронавируса превысила 7,4 тыс. человек. С начала пандемии в стране зафиксировано почти 277 тыс. случаев заражения COVID-19.

Ранее Трамп назвал поставку медоборудования из РФ в США “приятным жестом”.

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