Трамп відмовляється від третіх дебатів з Камалою Гарріс
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що не братиме участі у чергових дебатах з віцепрезидентом Камалою Гарріс. Це рішення викликало обговорення, оскільки дебати є важливою частиною виборчого процесу.
Колишній президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що не братиме участі у чергових дебатах зі своєю суперницею, віцепрезидентом Камалою Гарріс. Про це він сам написав на платформі Truth Social. Передає УНН.
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"НЕ БУДЕ ТРЕТІХ ДЕБАТІВ!" — написав він.
Відмова Трампа від участі в подальших дебатах викликала багато обговорень серед його прихильників та політичних аналітиків, адже дебати є важливою частиною виборчого процесу, надаючи кандидатам можливість представити свої позиції перед виборцями.
Стартували дебати між Трампом і Гарріс: кандидати обговорюють економіку11.09.24, 04:15 • 43038 переглядiв