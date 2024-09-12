Трамп отказывается от третьих дебатов с Камалой Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не будет участвовать в очередных дебатах со своей соперницей, вице-президентом Камалой Харрис. Об этом он сам написал на платформе Truth Social. Передает УНН.

Детали

«НЕ БУДЕТ ТРЕТЬИХ ДЕБАТОВ!» - написал он.

Отказ Трампа от участия в дальнейших дебатах вызвал много обсуждений среди его сторонников и политических аналитиков, ведь дебаты являются важной частью избирательного процесса, предоставляя кандидатам возможность представить свои позиции перед избирателями.

Стартували дебати між Трампом і Гарріс: кандидати обговорюють економіку