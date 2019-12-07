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Трамп відклав визнання мексиканських наркокартелів терористичними організаціями

Трамп відклав визнання мексиканських наркокартелів терористичними організаціями

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп прийняв рішення відкласти визнання мексиканських наркокартелів терористичними організаціями. Про це він оголосив у п'ятницю ввечері в Twitter, передає УНН.

“Вся необхідна робота по визнанню мексиканських наркокартелів терористичними організаціями завершена. Відповідно до закону ми готові це зробити, — зазначив Трамп. — Однак за запитом людини, яка мені подобається і яку я поважаю, яка так добре з нами працювала, президента (Мексики) Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, ми тимчасово відкладаємо внесення (наркокартелів в список терористичних організацій) і активізуємо наші спільні зусилля, щоб рішуче розібратися з цими жорстокими, швидко зростаючими організаціями”.

В кінці листопада президент Трамп оголосив про намір прирівняти мексиканські наркокартелі до терористичних угруповань. Влада Мексики вказала, що не вважає такий крок необхідним, зазначивши, що він може спричинити втручання з боку Вашингтона до внутрішніх справ країни.

Слід зазначити, що президент Мексики в четвер провів переговори з міністром юстиції США і генеральним прокурором Вільямом Барром.

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