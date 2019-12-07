Трамп отложил признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями

"Вся необходимая работа по признанию мексиканских наркокартелей террористическими организациями завершена. В соответствии с законом мы готовы это сделать, - отметил Трамп. - Однако по запросу человека, который мне нравится и уважаем мною, который так хорошо с нами работал, президента (Мексики) Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, мы временно откладываем внесения (наркокартелей в список террористических организаций) и активизируем наши совместные усилия, чтобы решительно разобраться с этими жестокими, быстро растущими организациями".

В конце ноября президент Трамп объявил о намерении приравнять мексиканские наркокартели к террористическим группировкам. Власти Мексики указали, что не считают такой шаг необходимым, отметив, что может вызвать вмешательство со стороны Вашингтона во внутренние дела страны.

Следует отметить, что президент Мексики в четверг провел переговоры с министром юстиции США и генеральным прокурором Уильямом Барром.