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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 101846 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп отложил признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями

Трамп отложил признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями

Киев  •  УНН

 • 10107 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп принял решение отложить признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями. Об этом он объявил в пятницу вечером в Twitter, передает УНН.

"Вся необходимая работа по признанию мексиканских наркокартелей террористическими организациями завершена. В соответствии с законом мы готовы это сделать, - отметил Трамп. - Однако по запросу человека, который мне нравится и уважаем мною, который так хорошо с нами работал, президента (Мексики) Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, мы временно откладываем внесения (наркокартелей в список террористических организаций) и активизируем наши совместные усилия, чтобы решительно разобраться с этими жестокими, быстро растущими организациями".

В конце ноября президент Трамп объявил о намерении приравнять мексиканские наркокартели к террористическим группировкам. Власти Мексики указали, что не считают такой шаг необходимым, отметив, что может вызвать вмешательство со стороны Вашингтона во внутренние дела страны.

Следует отметить, что президент Мексики в четверг провел переговоры с министром юстиции США и генеральным прокурором Уильямом Барром.

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